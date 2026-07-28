Actualizan estado de salud de Fran Maira tras presunta golpiza: revisa lo que se sabe

En las últimas horas se ha generado gran preocupación por el estado de Fran Maira. Esto después de que se filtrara que supuestamente habría recibido una paliza.

Resulta que el portal Infama difundió un relato anónimo de una supuesta funcionaria de la Clínica Alemana, quien pidió mantener su nombre en reserva.

El testimonio indica que Fran Maira habría sido ingresada de urgencia durante el domingo en la noche.

«Anoche llegó Fran Maira a la clínica donde trabajo, toda ensangrentada», se puede leer en la publicación, en la cual también se ve la mano de la cantante.

«Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios», se agrega en el relato. Posteriormente, indicó que los responsables serían su expareja y un grupo de amigos.

🤯 «Fran Maira» Porque habría sido brutalmente golpeada por su ex pareja y un grupo de amigos. Estaría internada en la Clínica Alemana. pic.twitter.com/CdnYKDYcO6 — Es Tendencia a esta hora… (@Tendencias_PQ) July 28, 2026

Actualizan estado de salud de Fran Maira

Vale señalar que Danilo 21 reveló que se comunicó con el entorno de la cantante y que le confirmaron que fue víctima de una golpiza.

Por otro lado, Infama entregó una nueva actualización sobre el estado de Fran Maira. «Ella se encuentra dentro de todo en buen estado», aseguraron.

«Todo gracias a que logró escapar del lugar donde habría sido agredida por varias personas, presuntamente, todas cercanas a su expareja. Según la información conocida hasta el momento, su ex solo habría presenciado la situación y no habría intervenido para defenderla», añadieron.

Y según consignó FMDOS, Fran Maira respondió a Infama y escribió: «Él también me pegó», refiriéndose a su ex.

Además, el portal Infama aseguró que supuestamente estarían amenazando a la cantante con filtrar registros íntimos.

«Hoy, ella teme denunciar porque él presuntamente la estaría amenazando con difundir videos íntimos si decide acudir a la justicia. Ese miedo habría sido una de las principales razones por las que no ha logrado romper definitivamente el vínculo con su ex», aseguraron.

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