Exdiputada que sorprendió con su cambio físico anuncia intervención en su cuerpo: «Primera y única vez»

En mayo de este año, la exdiputada Mónica Arce dio mucho que hablar en redes sociales por su cambio físico luego de compartir una foto en bikini.

En dicha oportunidad, la exparlamentaria no escondió su felicidad por su gran cambio y reflexionó sobre problemas que enfrentó en el pasado.

«Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente. Y es que dudaba, me hacían dudar tanto de mi apariencia que odié inmensamente. Por muchos años lo que veía frente al espejo», indicó aquella vez.

Su cambio físico no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones y felicitaciones.

Y durante el último tiempo, Mónica Arce ha utilizado su cuenta de Instagram para entregar opiniones y reflexiones.

De hecho, hace algunas semanas, se refirió a la situación de Cuba. Además, en los últimos días también bromeó sobre el caso del Chino y las educadoras de párvulo.

«Ahora que han pasado los días, y sabemos que están todos sanos y salvos, podemos enojarnos, reírnos y analizar la situación. Y es verdad, llegué a vivir hace casi 30 años a la Provincia Cordillera, pero a mi jamás me han invitado a pasar el Temporal a un Refugio jaja», lanzó en modo de broma.

Y ahora, sorprendió a sus seguidores tras pedirles ayuda con el dato de algún tatuador confiable.

Mónica Arce busca tatuarse por primera vez

Luego de su gran cambio físico, la exparlamentaria reveló que busca una intervención en su cuerpo: su primer tatuaje.

«Dato de un tatuador bueno y ojalá de Valpo. Decidí tatuarme por primera y única vez», señaló Mónica Arce en una historia en su cuenta de Instagram.

Además, indicó: «Que tenga paciencia, porque soy muy sensible al tacto y tengo baja resistencia al dolor físico».

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