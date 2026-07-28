Bamba 2026: revelan los horarios del festival que reúne a Marc Anthony, Juanes y más figuras de la música latina

Gran expectación por la primera versión del Festival Bamba. En las últimas horas, la organización dio a conocer los horarios oficiales de su primera edición, revelando la programación completa de los dos escenarios que recibirán a destacados artistas nacionales e internacionales en el Parque O’Higgins.

El sábado 24 de octubre, el Escenario Banco de Chile comenzará con la presentación de Seamoon, para luego dar paso a Gale, Los Pericos, Conociendo Rusia, Juanes y cerrar la jornada con Marc Anthony, quien se presentará entre las 22:30 y las 00:00 horas.

En el Escenario Latino, en tanto, el público podrá disfrutar de los shows de Catalina y Las Bordonas de Oro, Coti, Jovanotti, Elena Rose y Los Vásquez, quienes serán los encargados de cerrar ese escenario.

La programación continuará el domingo 25 de octubre con Aura Bae, iLe, Álvaro Henríquez & Pettinellis, Bomba Estéreo, Fito Páez y Carlos Vives sobre el Escenario Banco de Chile. El cantante colombiano será el encargado del cierre de la jornada.

Por su parte, el Escenario Latino recibirá las presentaciones de Çantamarta, Paloma Morphy, Ráfaga, Amigo de Artistas y Orishas, completando así el cartel de la primera edición del festival.

Expectación por la primera versión del Festival Bamba

Además de los conciertos, Bamba ofrecerá una experiencia pensada para destacar la identidad latinoamericana. El recinto contará con espacios dedicados a la gastronomía, la coctelería, el arte y los oficios, además de zonas de descanso para el público.

Las puertas abrirán a las 12:00 horas durante ambas jornadas. La organización recordó que los horarios están sujetos a modificaciones, por lo que recomendó revisar sus canales oficiales para mantenerse al tanto de cualquier actualización antes del evento.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google