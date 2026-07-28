Claudio Bravo trató de «tarada» a Naya Fácil por polémico video y la influencer le respondió: «Y bien callado se queda el famoso capitán…»

Naya Fácil se encuentra en el centro de atención luego de que se viralizó un registro de ella manejando su Tesla Cybertruck a más de 200 kilómetros por hora rumbo al Cajón del Maipo.

Sin embargo, esto no se quedó solamente en redes sociales. La Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación por el presunto delito de conducción temeraria.

El registro ha generado múltiples críticas para la influencer, incluso el exfutbolista Claudio Bravo cuestionó su actuar.

El exarquero de La Roja compartió el registro y escribió: «Tarada».

Esto no pasó desapercibido para Naya Fácil, quien le respondió a a través de sus historias en Instagram.

«Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas», escribió la creadora de contenido.

Naya Fácil pide disculpas

Previo a su respuesta a Claudio Bravo, la influencer también recurrió a Instagram para reconocer su error.

«Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines», señaló Naya Fácil.

Además, indicó que se hará responsable de su actuar. «Voy a asumir todas las consecuencias», aseguró.

Posteriormente, Naya Fácil volvió a reiterar que se encuentra arrepentida y aseguró que colaborará con las autoridades.

«Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas», expresó la creadora de contenido.

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