Latife Soto confirma lamentable pérdida familiar: «Descansa en paz»

En la jornada de este lunes, Latife Soto compartió una triste noticia con sus seguidores.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la tarotista confirmó la muerte de su madre, Latife Peluk Torres, quien tenía 77 años, según consignó Página 7.

Latife Soto confirma partida de su madre

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Latife Soto le dedicó unas palabras a su progenitora.

La tarotista compartió una fotografía tomando la mano de su madre y escribió: «Descansa en paz. Vuelves al hogar del Padre Eterno, la Fuente Divina».

«Gracias, gracias, gracias madre querida», añadió la guía espiritual en la misma historia.

Posteriormente, Latife Soto hizo otra publicación en su cuenta de Instagram para confirmar que decidió no realizar el live que iba hacer el lunes.

«Lucecitas, por motivos de fuerza mayor hoy no vamos con Live. Pero mañana nos vemos y les cuento la situación. Los amo», expresó.

Luego, Latife Soto compartió un registro del velorio de su madre.

Es importante mencionar que la tarotista no reveló detalles de la causa de la muerte de su progenitora.

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