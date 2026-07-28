«Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel»: la serie sonora que recorre la vida y el legado de Pedro Lemebel

No cabe duda de que Pedro Lemebel dejó una gran huella. No fue solo un autor de libros, fue una voz política, queer, marginal, erótica, radial, profundamente popular. Y ahora su vida y legado serán los ejes de «Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel», la nueva serie de Podium Podcast Chile realizada en coproducción con el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La producción se estrena el próximo 29 de julio y contará con seis episodios que explorarán distintas facetas del reconocido escritor y performer chileno.

«Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel», la serie sonora que recorre la vida de Pedro Lemebel

El proyecto reconstruye la trayectoria de Pedro Lemebel a partir de una extensa investigación periodística, más de 50 entrevistas originales y registros sonoros inéditos. Todo ello tiene como hilo conductor la voz del autor, uno de los elementos más característicos de su obra y que perdió producto del cáncer que marcó los últimos años de su vida.

Uno de los principales atractivos de la serie es la incorporación de audios nunca antes difundidos de esta manera. Estos pertenecen al archivo personal de Constanza Farías, amiga y sonidista de Lemebel durante varias de sus lecturas públicas. Estos registros muestran momentos íntimos del escritor y parte de la preparación que realizaba antes de sus presentaciones.

La producción también repasa sus distintas etapas como profesor de artes, integrante del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, locutor de Radio Tierra, escritor y una de las figuras más influyentes de las disidencias sexuales en Chile.

El podcast fue escrito por el periodista Pedro Bahamondes, quien lideró la investigación junto a Sebastián del Pedregal. La dirección y narración están a cargo de Trinidad Piriz, mientras que el diseño sonoro y la música original fueron realizados por Luciano Correa.

El primer capítulo estará disponible desde el 29 de julio en Spotify, YouTube y las principales plataformas de audio. Los episodios se estrenarán cada miércoles y buscarán ofrecer una mirada más íntima sobre una de las voces más influyentes de la literatura y la cultura chilena.

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