Fran Maira reveló coqueteo con famoso actor de Netflix y dejó a todos en shock en Fiebre de Baile: «El que come callado come dos veces»

Durante el mes pasado se concretó el ingreso de Fran Maira a Fiebre de Baile. Desde entonces la joven ha dado mucho que hablar en el estelar de CHV.

En este sentido, en un reciente episodio, la cantante e influencer dio a conocer que tuvo un corte, pero intenso coqueteo con un famoso actor de Netflix.

Esto ocurrió después de que la animadora del espacio, Diana Bolocco le consultó por la persona más famoso que lo sigue en redes sociales.

Frente a esto, Fran Maira señaló entre risas: «Sí (voy a responder), pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces».

Fran Maira revela coqueteo con famoso actor de Netflix

La revelación de la joven no pasó desapercibida. Incluso, Diana Bolocco empezó a insistir para conocer más al respecto.

Frente a esto, Fran Maira entregó más detalles. Sin embargo, no reveló el nombre del actor en cuestión.

«Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años», indicó. Además, aseguró que se dejaron de seguir «para que se haga un misterio».

Posteriormente, el jurado Vasco Moulian también intervino en la conversación y también quiso conocer detalles del intérprete en cuestión. De este modo, le ofreció que le entregara detalles a cambio de una mejor nota por su presentación.

Fran Maira accedió y se limitó a decir que su nombre. «Voy a solo decir, que se llama Arón… Nada más que eso», indicó.

Frente a esto, en el programa infirieron que se trataba de Arón Piper, conocido actor que fue parte de la popular serie Élite.

«Es muy famoso», dijo Vasco Moulian.

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