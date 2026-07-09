Ke Personajes en Gran Arena Monticello 2026: fecha del evento y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Se confirmó el regreso de Ke Personajes a Gran Arena Monticello. La reconocida agrupación llegará a nuestro país con sus grandes clásicos y su nuevo disco, «Corazón Ausente», el cual marca una etapa renovada.

El evento está programado para el viernes 28 de agosto. Instancia en la que sus seguidores podrán adentrarse en el nuevo proyecto de la banda, el cual es mucho más que solamente su primer disco. Se trata de una invitación a reflexionar sobre los momentos difíciles de la vida y dejar en claro que en todas las experiencias se aprenden cosas nuevas.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los precios se encuentran entre $35.000 a $120.000 (sin considerar cargo por servicio), dependiendo de la ubicación.

«Corazón Ausente», el primer álbum de Ke Personajes

Las canciones de este álbum no son aisladas. Cada una forma parte del mismo proceso. Este proyecto aborda sentimientos personales como el caos, la desesperación y obsesión. Todo hasta llegar a la aceptación tomando conciencia mediante el crecimiento para poder encontrar el amor propio.

El title track del disco, «Intro» es una colaboración con San Fe Clan. Este muestra el dolor de alguien que no logra superar la pérdida y también por otro lado, una actitud de orgullo al creer que nadie volverá a amar como él.

Vale señalar que este disco de Ke Personajes cuenta con la participación de grandes artistas como Los Ángeles Azules y J. Balvin, quienes aportaron con su arte y voces. De este modo, inmortalizaron este proyecto de la banda argentina que se espera que sea el inicio de una etapa completamente renovada.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google