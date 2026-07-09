Revelan grave acusación contra Pamela Díaz

Recientemente, se dio a conocer una inesperada acusación en contra de Pamela Díaz. En concreto, en el programa de farándula «Que te lo digo» dieron a conocer un relato que la relaciona con el supuesto abandono de una perrita.

Esto fue revelado por el conductor del espacio Sergio Rojas. De acuerdo a lo señalado en el programa esto habría ocurrido después de su quiebre con Fernando Téllez. Periodo en el que ella abandonó la casa en la que vivía con su ahora expareja.

«Nos acaba de llegar un dato de una piraña devoradora. La piraña tiene incluso material audiovisual y gráfico que respalda su historia», indicó Rojas.

Acusan a Pamela Díaz de abandonar a perrita

De acuerdo a lo que indicaron en el programa de farándula, la peludita habría sido encontrada en Colina, lejos de donde vivía Pamela Díaz.

«Ella tenía una perrita a la que abandonó y fue a parar a Colina, bien lejos de la casa en la que ella vivía en el Algarrobos II», indicaba el relato expuesto en «Que te lo digo».

De acuerdo a la persona que hizo la acusación, su asesora del hogar encontró a la mascota y la llevó al veterinario. De este modo revisaron el chip y habría aparecido el nombre de Pamela Díaz.

«La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy», se añadía en el testimonio.

Frente a esto, Luis Sandoval indicó: «Estoy haciendo memoria como periodista farandulero. No recuerdo si Pamela Díaz en algún momento dijo: ‘Oye, se me extravió la perrita en Colina o Chicureo’. No recuerdo alguna campaña».

Frente a esto, Sergio Rojas intervino e indicó: «Amigo, porque no se extravió, la botó».

«¡No quiero creer que alguien pueda abandonar a su mascota! ¿Cómo alguien es capaz de dejarla botada?», respondió Luis Sandoval

Vale señalar que en el programa indicaron que le mandaron este testimonio a Pamela Díaz, pero que hasta ese entonces no respondió.

Hasta el momento la aludida no se ha referido al tema. De este modo, se trata solamente de una acusación y no de un hecho confirmado.

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