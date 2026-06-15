Tarotista impacta tras predecir dónde y cuándo se desarrollaría un «un movimiento fuerte, pero fuerte»: Pamela Díaz y Salfate en shock

Recientemente, el tarotista Álvaro Berríos, quien es conocido como el Sultán de México generó gran impacto tras lanzar una inesperada y escalofriante predicción.

Esto ocurrió en un espacio de Juan Andrés Salfate, en el cual también estaba presente Pamela Díaz.

En esta instancia, Salfate le consultó: «¿Se viene un sismo considerable en Chile en junio y julio? Esa es la pregunta».

La impactante predicción del Sultán de México

El tarotista y canalizador energético sacó unas cartas y lo que respondió generó gran impacto. «Uff», indicó.

Frente a esto, Salfate expresó: «Uuuh, pero espérate, yo no pensé que iba a salir… que terrible maestro. No perdón, paren las prensas».

Posteriormente, el Sultán de México indicó: «Yo no sé si va a ser entre junio y julio, pero sí antes de octubre yo creo que tenemos un movimiento fuerte, pero fuerte (…) aparece La Torre y además un 10 de espadas, una carta complicada que muestra dificultades»».

Además, Álvaro Berríos se refirió al lugar en el que se desarrollaría el temblor. «No sé específicamente, pero sí lo vería entre Coquimbo y Antofagasta. ¿Por qué? Porque aparece un paje de bastos y muestra desierto», indicó.

En tanto, con respecto a la intensidad del movimiento mencionó: «Entre ocho y nueve».

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