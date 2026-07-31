«No soy una santa»: Ex diputada sorprendió con su look en el concierto de Rosalía e hizo inesperada confesión

Los conciertos de Rosalía en Chile en el marco de su gira LUX Tour han dado mucho que hablar y diversos rostros conocidos fueron parte del público. Una de ellas fue la exdiputada Camila Musante, quien estuvo en el último de los shows en nuestro país y llamó la atención por el llamativo outfit que eligió para la ocasión.

A través de su cuenta de Instagram, la también abogada compartió registros de su look y acompañó la publicación con una frase inspirada en «Reliquia», uno de los temas de la artista española.

«No soy una santa, pero estoy blessed», escribió.

El vestuario destacó por un vestido blanco combinado con detalles negros en los guantes, el cuello y el peinado. Según explicó, la propuesta buscaba representar el concepto del más reciente trabajo discográfico de Rosalía.

En conversación con La Cuarta, Musante profundizó en el significado de su elección.

«Quise que el outfit encarnara la esencia de su disco LUX. Porque no solo somos luz, sino también sombra. Por eso jugué con el contraste entre el blanco y el negro», explicó.

La confesión que Camila Musante le habría hecho a Rosalía

Además, la exparlamentaria respondió qué habría dicho si hubiese participado en el tradicional «Confesionario», uno de los momentos más comentados de los conciertos de Rosalía.

Fue ahí donde sorprendió con una sincera revelación sobre su vida amorosa.

«He aceptado citas que no me interesaban mucho con fines literarios. No iba detrás del noviazgo, iba detrás de la anécdota», confesó.

Finalmente, aprovechó la instancia para enviar un particular mensaje a quienes alguna vez salieron con ella.

«Aprovecho de disculparme por haber sido una perla artística. A los que salieron conmigo y terminaron siendo un cuento, un capítulo o una canción sin saberlo: perdón», concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google