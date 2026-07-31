Tito el Bambino anticipa su regreso a Chile e ilusiona a los fanáticos con gran noticia: «Va a ser una noche mágica»

Cada vez falta menos para el regreso de Tito el Bambino a Chile. El artista puertorriqueño se presentará el próximo 25 de septiembre en el Movistar Arena, donde ofrecerá un concierto como solista que recorrerá los mayores éxitos de su carrera.

Y recientemente, el intérprete de «Mi cama huele a ti», «El amor» y «Sol, playa y arena» conversó con Rosario Bravo. De este modo, expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público chileno y aseguró que prepara un espectáculo especial para distintas generaciones.

«Estoy lleno de felicidad, de alegría, porque sé que va a ser una noche mágica. Sé que la gente va a poder encontrar mucha historia musical donde vamos a poder pasar por el tiempo de toda mi generación, como la generación nueva que tanto amo«, señaló Tito el Bambino.

Vale señalar que las entradas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

Tito El Bambino adelanta posible colaboración con Pailita

En esta oportunidad, el artista puertorriqueño destacó a la escena chilena y a Pailita, con quien espera concretar una colaboración.

Según explicó Tito El Bambino, ambos ya tienen planificado trabajar juntos. Sin embargo, todavía no han podido concretarlas por sus compromisos profesionales.

«Pailita es tremendo… Chile tiene muchos talentos, muchísimos talentos y Pailita, que es un gran muchacho espectacular también. Sí, tenemos unas canciones en agenda (…) No hemos podido concluir con esto, pero sí hay unas cosas pendientes para hacer», comentó.

Además, durante esta entrevista, «El Patrón» explicó cuál considera que ha sido la clave para mantenerse vigente durante tantos años en la industria musical.

«Buena música, darle buena música a la gente, darle amor, respetarlos, valorarlos… lo importante es que la música buena no caduca, trasciende de generación en generación y eso es lo más emocionante de esto», indicó.

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