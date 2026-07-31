Fran Maira rompe el silencio: reaccionó videos filtrados y descartó comentada teoría
Fran Maira conversó con el programa Qué te lo digo. Instancia, en la que se refirió al complejo momento que está viviendo.
En los últimos días, Fran Maira ha dado mucho que hablar luego de que se dio a conocer que habría sido una presunta agresión durante el domingo pasado. Y con el paso de los días, además, comenzaron a circular algunos registros que mostrarían parte de lo ocurrido, los que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Hasta ahora, la cantante y exchica reality había mantenido silencio sobre el caso. No obstante, decidió hablar con el programa Qué te lo digo, de Zona Latina, donde se refirió al caso.
Las palabras de Fran Maira
En conversación con el programa, la cantante e influencer reconoció que se encuentra atravesando un delicado momento. «No estoy bien, estoy mal. Pero saliendo adelante como siempre», expresó.
Además, Fran Maira también se refirió a los registros que están circulando en internet. «Están sacados de contexto, porque los cortan, no muestran cuando la niña me pega, cuando él me pega, no muestran nada», aseguró.
Por otro lado, aseguró que los rumores que apuntaban a que supuestamente se habría autolesionado serían falsos. «No, absolutamente no», dijo tajantemente.
Asimismo, Fran Maira reveló que actualmente está recibiendo apoyo psicológico y que ha contado con la contención de su entorno para afrontar este complejo momento.
También adelantó que durante los próximos días entregará una declaración más extensa, en la que abordará con mayor detalle lo ocurrido y aclarará los hechos registrados esa jornada.
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