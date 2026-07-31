Popular actriz se llena de críticas por escena viral y la acusan de exceso de botox

Recientemente, una popular actriz nacional ha dado mucho que hablar en redes sociales. Hablamos ni más ni menos que Daniela Ramírez.

La intérprete llamó la atención debido a que se viralizó una escena de la Reunión de superados. Esta generó diversos usuarios emitieron comentarios relacionados con su expresión facial.

El video en cuestión corresponde a una escena, en la cual la actriz aparece llorando.

Actriz recibe diversos comentarios

Diversos comenzaron a comentar la gestualidad de la actriz y, sin que ella se haya referido al tema, atribuyeron su aparente falta de expresividad a un supuesto exceso de bótox.

Vale señalar que estas reacciones surgieron luego de que diversos internautas compartieran el registro de la escena en redes sociales, donde el momento rápidamente se viralizó.

Una de las cuentas que compartió la escena fue @chilenewsoficial, la que dio cuenta de la situación y generó múltiples comentarios.

«Ver comedias, fijarse en la apariencia de la gente, dos cosas para gente básica»; «Era bella. Quedó como Florinda Meza»; «Más tiesa que sopaipa añeja»; «Pero si su personaje tenía botox así que es bastante realista…»; «Mas tiesa que galleton junaeb»; «Hasta el llanto no le sale»; «Que increíble cómo llora y no expresa nada con su cara»; «Qué extraña la cara! Como actriz no se debería pinchar tanto!», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post.

Vale señalar que Daniela Ramírez no se ha referido públicamente a esta escena, ni tampoco ha confirmado que se haya sometido a algún tratamiento estético.

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