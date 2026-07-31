A Miguel Tapia le preguntaron sobre Jorge González y Claudio Narea y su respuesta no pasó desapercibida: importante aclaración

Recientemente, Miguel Tapia estuvo presente en RadioActiva para hablar de la conmemoración que está preparando por los 40 años del icónico álbum de Los Prisioneros, «Pateando Piedras». Evento que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

En este sentido, el artista fue consultado sobre un rumor que está circulando, sobre que habría invitado a participar a sus excompañeros Jorge González y Claudio Narea.

En este sentido, Miguel Tapia, indicó: «No lo he hecho, la prensa lo inventó, tengo que ser muy franco».

De todos modos, aseguró que si tendrá invitados, los que serán anunciados próximamente. «Estoy en eso, voy a tener invitados, en su momento los voy a contar».

Además, tras ser consultado sobre si planea invitar al evento a Jorge González y Claudio Narea, el baterista aseguró que al menos todavía no ha tenido contactos.

«Estoy comenzando a hacer los primeros contactos, la verdad, así que ahí voy a ir confirmando», aseguró.

Conmemoración de «Pateando Piedras» en el Teatro Caupolicán

El músico reveló que este 15 de septiembre es una fecha especial para el evento. El baterista reveló: «Es el 15 de septiembre… ese fue el día en que se lanzó el disco… Este 2026 es un día martes (al igual que en 1986)».

Además, adelantó que será un show largo, ya que se recorrerá completamente el disco «Pateando Piedras». Además, aseguró que igual se interpretarán otros éxitos de Los Prisioneros como «Tren al sur» y más».

Las entradas para este show están disponibles a través del sistema Puntoticket.

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