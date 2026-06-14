Anuncian celebración de los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros en Teatro Caupolicán: revisa la fecha y cómo comprar entradas

Han pasado cuatro décadas desde el lanzamiento de un disco que dejó gran huella en la música chilena. Hablamos de Pateando Piedras de Los Prisioneros.

Frente a esto, Miguel Tapia anunció concierto que tiene como fin conmemorar este proyecto que marcó a diversas generaciones.

El evento está programado para el 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Fecha exacta en la que se cumplen 40 años del lanzamiento.

Vale señalar que para presentar este hito, Miguel Tapia fue hasta el vagón NS74 del Metro de Santiago que actualmente se encuentra en Museo Nacional Ferroviario de Quinta Normal. De este modo, recreó la icónica fotografía que protagonizó junto a Jorge González y Claudio Narea en la década de los 80.

Pateando Piedras cumple 40 años en septiembre

No caben dudas de que Pateando Piedras tuvo gran importancia para la banda. Si bien con el primer disco «La Voz de 80» se lograron posicionar en la escena musical, con este proyecto pudieron seguir consolidándose y aumentar su alcance cultural.

Pateando Piedras tuvo influencias de la new wave y el synth-pop. Además, esto se fusionó con letras orientadas a temas sociales que se vivían en el país durante aquella época. «Quieren dinero», «El baile de los que sobran» y «Muevan las industrias» son algunos de los temas de este disco, los cuales siguen sonando hasta hoy.

Según consignó ADN, el concierto en el Teatro Caupolicán no solamente contará con temas de Pateando Piedras, sino que también otros éxitos de Los Prisioneros. Por ejemplo, «Corazones Rojos» y «¿Quién mató a Marilyn?», entre otros. A esto se le suma un despliegue audiovisual diseñado para esta instancia.

Las entradas saldrán a la venta este lunes 15 e junio a través del sistema Puntoticket.

También te podría interesar: Amigo de Artistas celebra su segundo aniversario: «La vida nos sonrío y la verdad fue hermoso»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google