Reportan muerte de Oliver Tree y Gaspi tras accidente aéreo en Río de Janeiro

En la jornada de este domingo, las autoridades brasileñas lograron identificar a algunas de las víctimas que perdieron la vida tras un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentina Gaspi. De este modo, se ha generado gran conmoción a nivel mundial.

Según consignó ADN.cl, esta tragedia dejó a seis muertos. La Policía Civil de Río de Janeiro dio a conocer que cinco de las víctimas se encontraban en una de las aeronaves. Mientras que el otro era el piloto del otro helicóptero involucrado.

Además, del creador de contenido y el cantante, se logró identificar a los pasajeros Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves y al piloto Alexandre Souza. En tanto, en el segundo helicóptero se encontraba solamente el piloto Charles Marsillac

Conmoción por la muerte de Oliver Tree y Gaspi

La partida de estas reconocidas figuras ha generado gran conmoción y a través de redes sociales, miles de personas han reaccionado dejando mensajes de despedida.

Vale señalar que Oliver Tree suma millones de oyentes en sus plataformas digitales. El cantante estaba en Brasil debido a su gira mundial. En tanto, Gaspi también gozaba de gran popularidad debido a sus videos de humor y bromas. Además, había participado de grandes eventos de creadores de contenido.

El trágico accidente se desarrolló en la mañana de este domingo. Instancia, en la que ambos helicópteros coalicionaron. Frente a esto, una de la aeronaves cayó en un estacionamiento de vehículos electrónicos. De este modo, se desarrolló una explosión de gran magnitud que afectó a cerca de veinte automóviles.

Por otro lado, cabe destacar que la Fuerza Aérea Brasileña y otros organismos se encuentran investigando las causas del accidente.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google