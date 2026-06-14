«Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se»

El psíquico, Álvaro Santi constantemente está dando que hablar con sus predicciones relacionadas a diversos temas como la política, catástrofes naturales y más. Sin embargo, recientemente, sorprendió tras lanzar una inesperada confesión relacionada con su vida personal.

Resulta que en una reciente entrevista, dio a conocer que hace varios años no tiene actividad sexual no pareja.

De todos modos, es importante señalar que Álvaro Santi aseguró que a pesar de que puede sonar poco común, es feliz con su estilo de vida y libertades.

La confesión de Álvaro Santi

En dialogo con el espacio Te Invito a Tomar Once, señaló: «Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Yo creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo. Yo lo sé, me doy cuenta. Igual lo sé».

En este sentido, Álvaro Santi explicó que «pololeé y lo pasé tan bien y conviví años y todo perfecto. No tengo una motivación para estar con alguien y ya tengo hasta mañas y todo».

De este modo, aseguró que le gusta su forma de vida. «Imagínate ahora yo estando con alguien ‘Oye, ¿vamos a trotar en la mañana?’. Quiero quedarme aquí, no quiero salir (…) ¿Para qué pasar por todo eso? Mejor me las arreglo solo. Yo estoy feliz así», comentó el psíquico.

Además, Santi mencionó que no está interesado en utilizar aplicaciones de cita, ya que se siente cómodo con su propia compañía.

Por otro lado, también reconoció que a pesar de que se encuentra bien como está, no se cierra a la posibilidad de cambiar de opinión más adelante.

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