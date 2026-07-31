Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: revisa los montos que recibirán los trabajadores del sector público

Ya casi llega agosto, falta menos para septiembre, y muchas personas están esperando con ansias una de las grandes celebraciones de nuestro país. Hablamos de las Fiestas Patrias. En este contexto, también comienza a crecer el interés por el aguinaldo que recibirán los trabajadores del sector público.

Los montos del beneficio ya fueron definidos y se pagarán durante septiembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.806.

La normativa que actualizó diversos beneficios económicos para los funcionarios públicos. Entre ellos se encuentran el aguinaldo de Fiestas Patrias, el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad, la bonificación adicional y el bono de vacaciones.

¿Cuánto recibirán los funcionarios públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026?

Según establece la Ley 21.806, el monto del aguinaldo dependerá de la remuneración líquida que cada trabajador perciba durante agosto.

Quienes tengan una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 recibirán un aguinaldo de $91.682. En tanto, quienes perciban una remuneración líquida superior a $1.060.493 obtendrán un aguinaldo de $63.645.

Este beneficio corresponde a los trabajadores y trabajadoras del sector público que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos desempeñarse en cargos de planta o a contrata al 31 de agosto en las instituciones contempladas por la ley.

Los nuevos montos forman parte del reajuste general de remuneraciones del sector público establecido en la Ley 21.806, que fijó un incremento total de 3,4%, aplicado en dos etapas: un 2% desde el 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a partir del 1 de junio de 2026.

Además del Aguinaldo de Fiestas Patrias, la normativa también actualizó otros beneficios económicos que se entregan durante el año, como el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad, la bonificación adicional y el bono de vacaciones para los funcionarios públicos.

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