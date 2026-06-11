Amigo de Artistas celebra su segundo aniversario: «La vida nos sonrío y la verdad fue hermoso»
"Hace dos años lo estábamos pasando malito porque estábamos como medio inseguros de lo que estábamos haciendo", reveló Diego.
Este miércoles 10 de junio, Amigo de Artistas estuvo celebrando su segundo aniversario. Instancia, en la que se tomaron un tiempo para conversar con RadioActiva sobre cómo han vivido este proceso y también sobre sus nuevos proyectos.
En este sentido, Diego y Vicente, quienes son amigos desde infancia valoraron todo lo que están viviendo. Vale señalar que ya han logrado presentarse en importantes escenarios como Lollapalooza Chile y actualmente se preparan para una gira en España. Además, tienen diversos proyectos en mente.
La felicidad de Amigo de Artistas en su segundo aniversario
«No nos podemos sentir más orgullosos y más felice de todo lo que ha pasado estos últimos dos años, con mi guacho jamás habíamos imaginado esto. No pensamos que era posible», indicó Vicente.
En tanto, Diego expresó: «Hace dos años lo estábamos pasando malito porque estábamos como medio inseguros de lo que estábamos haciendo. Miraba a Vicente y él me decía que no estaba tan cómo en su vida, yo tampoco. Y cuando nos lanzamos y empezó a funcionar como que la vida nos sonrío y la verdad fue hermoso».
«Como que todo se dio vuelta y es por mucho esfuerzo y mucha dedicación que le fuimos metiendo a nuestra corta carrera», agregó.
Por otro lado, con respecto a su propuesta sonora, Diego dio a conocer que sus gustos musicales van por el lado del reggae. Mientras que Vicente se va por lo urbano. Algo que se termina reflejando en sus canciones.
«Siento que se mezcla un Yin y un Yang que le da vida a esta cosa loca», expresó Vicente.
Además, el dúo dio a conocer que están trabajando en un disco, el cual piensan lanzar a fines de noviembre. A esto se le suma que quieren realizar un concierto y llegar a la gira de la Teletón, lo que Diego definió como «un gran sueño».
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