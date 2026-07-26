«Les tocará soportar…»: Nueva confirmada para Fiebre de Canto se defendió de las críticas con potente mensaje

Alessia Traverso es uno de los nombres que formará parte de Fiebre de Canto, el nuevo estelar musical de Chilevisión. Tras confirmarse su participación, la cantante y exintegrante de Gran Hermano se encontró con opiniones divididas en redes sociales.

En conversación con FMDos, la joven reconoció que revisó las reacciones que dejó el anuncio y que incluso se detiene a responder algunos de los mensajes: “Sí vi, leí los comentarios. Los veo más que nada porque me preocupo mucho de responderle a los comentarios buenos”, explicó.

“Agradezco mucho el cariño de la gente, y había hartos comentarios, así que ahí estoy tratando de responder todo”, señaló, para luego reconocer que “uno ve los malos, pero nada, todo bien”.

Nueva confirmada para Fiebre de Canto se defendió de las críticas

La exparticipante de Gran Hermano explicó que su relación con las críticas ha cambiado bastante con el paso del tiempo: “La verdad es que ahora los tomo más como una motivación, extrañamente, porque hace mucho tiempo lo pasé tan mal y ahora los leo y como que algunos hasta me dan risa”, comentó.

Entre las opiniones que encontró, Alessia recordó algunas que cuestionaban directamente su presencia en el programa, ya que a diferencia de los demás competidores, ella es cantante: “Vi harto como ‘qué lata’ o también mucho ‘Ay, pero si ella es cantante, no puede estar ahí’ (…) Pero esos mismos haters, yo podría apostar que son las mismas personas que hace un año decían: ‘Ay, se cree cantante’”, sostuvo.

Por lo mismo, Alessia aseguró que ya no permite que ese tipo de comentarios determinen cómo se siente. “No me los tomo personal. Creo que uno tiene que aprender a que, al final, hablan mucho más de la persona que lo manda que de la que lo recibe. Y nada, todo bien”, afirmó.

Finalmente, Alessia dejó claro que no pretende alejarse del proyecto por las críticas y lanzó una respuesta directa a quienes cuestionan su incorporación a Fiebre de Canto: “Lo único que les puedo decir es que les tocará soportar”, sentenció.

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