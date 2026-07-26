¿Está dispuesto a pagar?: El «Chino» se refirió a los $100 millones que costó su rescate en el Cajón del Maipo

Manuel Orellana, conocido como ‘El Chino’, se sinceró sobre el rescate que protagonizó junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal en el Cajón del Maipo.en medio de la conversación, abordó las consecuencias que podría enfrentar tras el operativo desplegado para encontrar al grupo durante el sistema frontal.

El hombre conversó con Hay que decirlo, donde recordó los casi seis días que permanecieron aislados en el refugio de Termas de Colina, en medio de las lluvias que afectaron a la zona cordillerana.

El procedimiento involucró a Bomberos, GOPE y PDI, quienes arriesgaron su vida en el rescate. Según la Municipalidad de San José de Maipo, esto significó un gasto cercano a los $100 millones en recursos públicos.

A raíz de este caso, el delegado presidencial regional comenzó a evaluar alternativas para recuperar los recursos utilizados en emergencias de este tipo. Paralelamente, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto que busca establecer sanciones para quienes no cumplan con las órdenes de evacuar sin una razón justificada.

La propuesta contempla multas de entre 11 y 50 UTM, además del eventual reembolso de los gastos extraordinarios asociados a los operativos de búsqueda.

El «Chino» se refirió a los $100 millones que costó su rescate

Consultado por esta situación, El «Chino» aprovechó la entrevista para asumir su responsabilidad: “Me arrepiento de haber tomado la decisión de haber llegado a las termas (…) le pido disculpas públicas por el error que nosotros cometimos”, manifestó.

“Quiero pedirle disculpas públicas a todo el país, tanto a los ministros, al presidente, a los doctores, a los rescatistas, a los del GOPE, a los de la PDI, a mi familia y a mi mujer”, expresó.

El episodio, según relató el Chino, también provocó consecuencias en su vida personal. “Estoy súper arrepentido, con todo esto estoy perdiendo mi relación con mi pareja, porque ella no me cree que no pasó nada (…) mi familia está toda enojada conmigo por ser irresponsable”, comentó.

Finalmente, se refirió directamente a la posibilidad de tener que asumir parte del costo del operativo: “No tenemos la situación económica para poder pagar ese dinero porque son 100 millones de pesos”, afirmó.

“Andábamos los tres, los tres cometimos el error y la imprudencia porque no pensamos en toda la situación que iba a venir”, concluyó el Chino. Haciendo alusión a que los tres deberían pagar.

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