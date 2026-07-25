El Chino reveló la verdad detrás de su viaje con las parvularias al Cajón del Maipo y nadie lo podía creer: «Vamos a llegar al paraíso…»

Sin duda uno de los escándalos de la semana fue el comentado rescate al trío que pasó 6 días atrapado en el Cajón del Maipo, el «Chino», y las parvularias Martina y Magdalena.

El caso se viralizó rápidamente en las redes, y movilizó a todo el país hasta que fueron encontrados en un refugio. Sin embargo, junto a la situación también se formó el cahuín, y es que los tres tenían pareja, y supuestamente andaban de carrete en particulares condiciones.

Luego de días de especulación, el Chino y su pareja, Génesis, dieron una entrevista exclusiva en Hay Que Decirlo, de Canal 13, donde explicaron su versión respecto al tema.

El Chino reveló la verdad detrás de su viaje con las parvularias

En medio de la conversación, Nacho Gutiérrez le comentó directamente al Chino: «Cuesta entender que, con Martina y Magdalena, fueron al Cajón del Maipo y no querían tener una relación amorosa«.

Todo esto a raíz de que Génesis, y las parejas de las parvularias, se enteraron de su desaparición por la prensa, sin saber en qué andaban metidos. Además, aseguró que las tías del jardín ya lo habían invitado a salir delante de ella.

El Chino, sin embargo, comentó al respecto: «No, somos amigos. Ni un día pasó nada, porque somos amigos, todos nos respetamos. Conversábamos, dialogábamos… pero nunca fue que yo iba a tener un romance con ellas«.

«La gente está hablando muchas calumnias. Son cosas que no son verdad. Porque yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, no tenía necesidad de andar buscando polola, de andar buscando amiga», agregó.

En específico, sobre la situación que vivieron, el Chino comentó: «Cuando llegamos a las termas no había nadie. Me puse nervioso y les dije ‘ya chiquillas, vamos a tener que hacerla terrible cortita’».

«Les dije: ‘Vamos a llegar allá, se sacan las fotos y nos vamos al tiro’», reveló.

Ahí fue cuando saltaron las alarmas, y Nacho Gutiérrez incrédulo le preguntó: «¿Cómo? ¿Iban solo a sacarse unas fotos? ¿Se pegaron todo el pique para sacarse una foto?»

«Sí. Porque por el clima ellas no llevaban la ropa adecuada», respondió el Chino.

«Yo les decía ‘chiquillas vamos a llegar al paraíso porque no va a haber nadie y a esta hora empieza a salir puro vapor, algo inolvidable chiquillas’», aseguró en la entrevista.

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