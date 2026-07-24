La Combo Tortuga celebrará sus 15 años a lo grande en el Movistar Arena: fecha del evento y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos de la cumbia! La Combo Tortuga confirmó que celebrará sus 15 años de trayectoria con un gran concierto en el Movistar Arena.

La agrupación nacional se presentará el 6 de noviembre en el recinto capitalino. Instancia que promete ser una gran fiesta para sus seguidores, con baile, emoción y algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Después de más de una década recorriendo escenarios y convirtiéndose en una de las bandas infaltables de las celebraciones en Chile, La Combo Tortuga prepara una jornada especial junto a su público. Se esperan canciones como «Soy feo pero rico», «Te vuelvo a ver», «Me sobrabas tú» y «La tortuga vacilona». Estas forman parte del repertorio que ha convertido a la banda en una de las agrupaciones más populares de la cumbia nacional.

El concierto contará con una producción a gran escala, que incluirá pantallas, luces y distintas sorpresas preparadas para la ocasión.

Además, el show llega en medio de una nueva etapa musical para la agrupación. En abril, La Combo Tortuga presentó «Morrita», canción que explora un sonido regional y marca una diferencia respecto de la propuesta que ha caracterizado a la banda. El tema incorpora elementos de la música tradicional mexicana y refleja el interés del grupo por explorar nuevos géneros y ampliar su propuesta musical.

Venta de entradas para el show por los 15 años de La Combo Tortuga

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket. La preventa comenzará el miércoles 29 de julio y contará con un 20% de descuento para quienes paguen con tarjetas BancoEstado.

En tanto, la venta general comenzará el viernes 31 de julio a las 10:30 horas o una vez que se agote el stock disponible para la preventa.

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