«Así no se nos van los niños»: Parvularia dejó la grande con inesperada confesión en RadioActiva

Mucho ha dado que hablar en todo el país el caso de Manuel Orellana, conocido como «El Chino», y las parvularias Martina Núñez y Magdalena Retamal. Esto después de quedar aislados en un refugio en el Cajón del Maipo después del sistema frontal que afectó a la zona.

Después del rescate del trío que llegó hasta el lugar para seguir carreteando después de juntarse en una discoteca en Peñalolén la situación ha dado mucho que hablar. En este sentido, se han dado a conocer diversos detalles y se han generado múltiples memes y reacciones en redes sociales.

Y en la 92.5 no hemos quedado ajenos a la situación y ha sido tema de conversación en las últimas jornadas. En este sentido, en el programa «Los Magnñificos», Juako Lee y Lucho de Chile recibieron un llamado de una parvularia que sorprendió con su revelación.

Inesperada confesión de educadora de parvulo

Una educadora de parvulo llamó al programa de RadioActiva y señaló: «Pucha, qué vergüenza, pero conozco muchas historias. No tan terribles como el rescate y toda la cosa, pero hay muchas historias».

En este sentido, la mujer sorprendió con una inesperada confesión basada en una experiencia personal. «En Coyhaique tenía una jefa que nos hacía onda… Y decía, este papá quedó soltero, denle nomás porque así no se nos van los niños», mencionó.

Frente a esto, Juako Lee y Lucho de Chile no escondieron su impresión. Además, generó múltiples comentarios en redes sociales.

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