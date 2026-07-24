«El Impostor», obra inspirada en «Tartufo» llega a Teatro San Ginés: revisa las fechas y cómo comprar entradas

Recientemente se estrenó la obra El Impostor, la que se inspira en la icónica comedia Tartufo, de Molièr, escrita hace más de 350 años. Se trata de una innovadora versión musical que llega con humor, un mensaje social y una gran propuesta para conectar con el público.

La obra aterrizó en el Teatro San Ginés el 23 de julio y las próximas fechas son los días 24, 25, 30 y 31 de julio, además del 1 de agosto. Las entradas ya se pueden comprar a través de Ticketmaster.

Bajo la dirección del dramaturgo Luciano Morales y con la producción general del actor Gustavo Becerra, el montaje traslada la historia original a la década de los 70.

El período sirve como escenario para una propuesta marcada por una estética psicodélica y una época de importantes transformaciones sociales. En ese contexto, la obra aborda la búsqueda de nuevas espiritualidades y la necesidad de encontrar respuestas.

Con música en vivo, una puesta en escena dinámica y una dosis de humor cargada de ironía, El Impostor retoma algunos de los temas centrales de la obra de Molière.

La hipocresía, la falsa moral, la manipulación y la facilidad con que algunas personas logran convencer a quienes buscan respuestas forman parte de los ejes de esta adaptación.

Así, la comedia invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una mirada crítica frente a quienes aseguran tener la verdad y cuestiona la tendencia a creer ciegamente en determinadas figuras.

El gran elenco de El Impostor

El montaje cuenta con las actuaciones de Rodrigo Meza, Alejandra Vega, Cristián Gajardo, Marcia del Canto, Fabián Araya, Ámbar Villalobos, Gonzalo Rojas, Ruby Rojas, Sebastián Navéas y Nelson Muñoz.

La asistencia de dirección estará a cargo de Carlos Santander, mientras que Germán Silva asumirá la dirección musical. El vestuario fue diseñado por María Paz Gutiérrez.

Con una duración de 90 minutos y recomendada para mayores de 12 años, El Impostor propone una mirada musical y contemporánea a una obra que, siglos después de su creación, continúa abordando temas presentes en la sociedad.

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