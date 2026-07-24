Filtran el monto que pedían «El Chino» y su pareja por entrevista en TV: Fran García-Huidobro lo sepultó

El rescate de Manuel Orellana conocido como «El Chino» y las dos parvularias Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz ha generado gran polémica.

Recordemos que en medio del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana pasaron varios días en los que no se conocía sobre su paradero hasta que finalmente fueron rescatados. Los jóvenes estaban en un refugio al que llegaron para seguir carreteando después de estar en una discoteca.

El tema ha dado mucho que hablar. En este sentido, durante la emisión de este jueves de Plan Perfecto, el panel del programa aseguró que «El Chino» y su pareja habrían solicitado dinero a cambio de entregar su testimonio sobre lo ocurrido.

Esto fue revelado por Patricio Sotomayor, quien afirmó que Manuel Orellana y su pareja se habrían comunicado con la producción del espacio para negociar una eventual entrevista.

«Están cobrando por entrevistas. ‘El Chino’ y su señora se pusieron en contacto con la producción de este programa… Y tengo el monto: piden un millón de pesos para cada uno», aseguró.

El duro descargo de Fran García-Huidobro

Los dichos de Patricio Sotomayor no pasaron desapercibidos. En este sentido, Francisca García-Huidobro lanzó una dura crítica.

«Lo que podemos hacer por ustedes es ir a un local donde vendan al por mayor para reponer todas las cosas que se comieron y que usaron en el refugio. Podemos hacer un esfuerzo como producción para reponer esas cosas que ustedes, está claro, no van a devolver», indicó.

Luego, la conductora apuntó directamente al monto que supuestamente habrían solicitado por sus testimonios.

«Si están cobrando un palo, ¡cuando se gastaron 100! Y ahí vuelvo a mi teoría de que hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada», lanzó Fran García-Huidobro.

Además, expresó: «Esta es la segunda vez que rescatan al pelotudo… No hay que pelearle tanto a la naturaleza».

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