¿Llegó cupido a Fiebre de Baile? Fran García-Huidobro echa al agua a participantes y revela supuesta relación

En el más reciente capítulo de Fiebre de Baile, Fran García-Huidobro dio mucho que hablar tras echar al agua un supuesto romance que habría nacido en el estelar de CHV.

Esto sucedió después del duelo que disputó Antonella Henríquez y Nicolás Solabarrieta. Oportunidad en la que la artista circense e hija de Cristián Heríquez sorprendió con su presentación.

En este contexto, en la evaluación, Fran García-Huidobro expresó: «Con la experiencia que yo tengo, aquí huelo amor. Siento como que ninguno de ellos se va a ir de este programa con las manos vacías».

Fran García-Huidobro entrega detalles de supuesto romance en Fiebre de Baile

Las palabras de «Dama de Hierro» no pasaron desapercibidas para Diana Bolocco, quien quiso saber más detalles. Sin embargo, Fran García-Huidobro reveló que no podía entregar más información.

«Es que yo quiero contar pero no me dejan. Y si no me dejan contarlo acá, lo voy a contar en Primer Plano, no me importa nada», indicó la comunicadora.

Además, señaló que en capítulos anteriores de Fiebre de Baile ya había notado algunas señales.

«Yo la semana pasada el primer capítulo dije que el señor Solabarrieta tenía la cara muy contenta. Y en este capítulo puedo agregar que la señorita Henríquez también está muy contenta», indicó Fran García-Huidobro.

Vale señalar que algunos participantes reaccionaron desde el backstage. Sin embargo, algunos plantearon otra teoría: que el romance involucraría a Nicolás Solabarrieta con su bailarina Pía Weidmann, quien anteriormente tuvo una breve relación amorosa con Claudio Valdivia.

Para concluir el tema, Fran García-Huidobro señaló: «A todos los que me vienen a sacar cuñas pobres, vayan a reportear eso porque ahí está la noticia para todos».

