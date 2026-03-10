Suspensión de clases este 11 de marzo: revisa los colegios que no tendrán actividades por el cambio de mando 2026
Mañana 11 de marzo, jornada en la que se llevará a cabo el cambio de mando presidencia
La Seremi de Educación de Valparaíso dio a confirmó suspensión de clases en diversos colegios para este 11 de marzo. Jornada en la que se llevará a cabo el cambio de mando presidencial.
La información se dio a conocer en redes sociales, donde se confirmó que la medida regirá solamente en establecimientos del listado oficial. Además, aclararon que esta suspensión no significará recuperación de clases para más adelante.
La suspensión de clases va a regir en establecimientos de Valparaíso y Viña del Mar. Vale señalar que estas ciudades se verán afectadas directamentes por la ceremonia, que se desarrollará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.
El evento contará con la presencia de presidentes de distintos países. Además, llegarán diversas autoridades.
Los colegios que tienen suspensión de clases este 11 de marzo
La Seremi dio a conocer que los siguientes colegios de Valparaíso no tendrán actividades este 11 de marzo:
- Escuela Grecia
- Escuela Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennet
- Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela AlemanaEscuela Dr. Ernesto Quiroz Weber
- Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross de Edwards
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano de Valparaíso
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de LourdesLiceo Técnico Bicentenario de Valparaíso
- Escuela Especial Gran Bretaña
- Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso
- Liceo Técnico Profesional Barón
- Escuela Juan de Saavedra
- Jardín Infantil Volantín de Colores
- Centro de Estudios San Ignacio
- Centro Educacional Ceval Ltda
En tanto, los establecimientos con suspensión de clases en Viña del Mar son estos:
- Liceo José Cortés Brown
- Liceo René Descartes
