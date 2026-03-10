Suspensión de clases este 11 de marzo: revisa los colegios que no tendrán actividades por el cambio de mando 2026

La Seremi de Educación de Valparaíso dio a confirmó suspensión de clases en diversos colegios para este 11 de marzo. Jornada en la que se llevará a cabo el cambio de mando presidencial.

La información se dio a conocer en redes sociales, donde se confirmó que la medida regirá solamente en establecimientos del listado oficial. Además, aclararon que esta suspensión no significará recuperación de clases para más adelante.

La suspensión de clases va a regir en establecimientos de Valparaíso y Viña del Mar. Vale señalar que estas ciudades se verán afectadas directamentes por la ceremonia, que se desarrollará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

El evento contará con la presencia de presidentes de distintos países. Además, llegarán diversas autoridades.

Los colegios que tienen suspensión de clases este 11 de marzo

La Seremi dio a conocer que los siguientes colegios de Valparaíso no tendrán actividades este 11 de marzo:

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela AlemanaEscuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross de Edwards

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano de Valparaíso

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de LourdesLiceo Técnico Bicentenario de Valparaíso

Escuela Especial Gran Bretaña

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

Liceo Técnico Profesional Barón

Escuela Juan de Saavedra

Jardín Infantil Volantín de Colores

Centro de Estudios San Ignacio

Centro Educacional Ceval Ltda

En tanto, los establecimientos con suspensión de clases en Viña del Mar son estos:

Liceo José Cortés Brown

Liceo René Descartes

