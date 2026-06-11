Pollo Castillo alza nuevamente la voz tras sufrir embargo del CAE y reveló cuánto había pagado: «Me lo quitaron todo»

Hace algunos días, Benjamín «Pollo» Castillo dio mucho que hablar tras revelar en el programa «Al Borde» de Once Stream que le embargaron más de $20 millones debido a una deuda por el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En dicha oportunidad, el influencer y comediante explicó que «Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo…».

Además, Pollo Castillo aseguró que era una deuda que tenía que pagar, pero que optó por invertir su dinero. «Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas», señaló.

Esta revelación no pasó desapercibida y dio mucho que hablar en redes sociales. En este sentido, recientemente el comediante volvió a referirse al tema.

Pollo Castillo alza la voz tras embargo que sufrió

Este miércoles, el humorista se volvió a referir al tema. De este modo, dio a conocer que su caso es solo un ejemplo de lo que pasa y que son otras personas, las que enfrentan grandes problemas.

«Para que sepan, yo hasta el día de ayer llevaba pagado 4 millones del CAE, ya llevaba pagado 4 millones y me lo quitaron todo», indicó Pollo Castillo.

«El verdadero foco no soy yo. Yo soy un caso aislado, porque el verdadero problema es cómo lo hacen y a quiénes les va a afectar más: a la gente con familia, a la gente con hijos, a la gente que tiene esa plata para vivir durante el mes», añadió.

«¿Qué pasa con la salud mental de una persona depresiva que se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero? Se va a la chucha. Es un abuso», finalizó el Pollo Castillo.

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