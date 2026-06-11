Pollo Castillo alza nuevamente la voz tras sufrir embargo del CAE y reveló cuánto había pagado: «Me lo quitaron todo»
Pollo Castillo se volvió a referir al embargo que sufrió y expresó: "El verdadero foco no soy yo. Yo soy un caso aislado".
Hace algunos días, Benjamín «Pollo» Castillo dio mucho que hablar tras revelar en el programa «Al Borde» de Once Stream que le embargaron más de $20 millones debido a una deuda por el Crédito con Aval del Estado (CAE).
En dicha oportunidad, el influencer y comediante explicó que «Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo…».
Además, Pollo Castillo aseguró que era una deuda que tenía que pagar, pero que optó por invertir su dinero. «Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas», señaló.
Esta revelación no pasó desapercibida y dio mucho que hablar en redes sociales. En este sentido, recientemente el comediante volvió a referirse al tema.
Pollo Castillo alza la voz tras embargo que sufrió
Este miércoles, el humorista se volvió a referir al tema. De este modo, dio a conocer que su caso es solo un ejemplo de lo que pasa y que son otras personas, las que enfrentan grandes problemas.
«Para que sepan, yo hasta el día de ayer llevaba pagado 4 millones del CAE, ya llevaba pagado 4 millones y me lo quitaron todo», indicó Pollo Castillo.
«El verdadero foco no soy yo. Yo soy un caso aislado, porque el verdadero problema es cómo lo hacen y a quiénes les va a afectar más: a la gente con familia, a la gente con hijos, a la gente que tiene esa plata para vivir durante el mes», añadió.
«¿Qué pasa con la salud mental de una persona depresiva que se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero? Se va a la chucha. Es un abuso», finalizó el Pollo Castillo.
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