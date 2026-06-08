«Ya no le creemos nada»: Abogado Iván González responde a las críticas tras borrar videos del CAE

Hace algunos días, diversas personas comenzaron a recibir notificaciones por parte de la Tesorería General de la República (TGR), mientras que otros vieron sus cuentas en cero. Esto debido a que la institución retiró el dinero debido a deudas pendientes del CAE.

Esto no pasó desapercibido y múltiples personas reaccionaron en redes sociales. En este sentido, muchos recordaron abogado e influencer, Iván González, quien a través de redes ha sido consultado sobre qué pasa si es que no se paga esta deuda.

Frente a esto, el profesional aconsejó pagar. Sin embargo, indicó que en caso de no pagar no habrían muchas consecuencias.

Críticas al abogado Iván González

Diversos usuarios recordaron las palabras del profesional, quien recibió múltiples críticas. De hecho, en un video reciente, un usuario le escribió: «Borró todos los videos del CAE».

Frente a esto, Iván González le respondió y explicó: «Casi todos. Es una noticia que cambia a cada rato y tener tantos videos de distintas épocas genera confusión».

«Lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada. Un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario», añadió el profesional.

Sin embargo, esto no es todo. El abogado también fue criticado por usuarios en X, plataforma en la cual también contestó.

«Los borré porque hay videos de hace 4 años cuando la TGR no cobraba, los videos que hice del CAE este año tenían dos meses (cuando el ministro y el tesorero nos decían que los embargos eran pa los que ganaran más de 5 millones…) #emosidoengañados», indicó Iván González.

Además, añadió que está haciendo videos sobre el CAE actualizados debido a la gran incertidumbre que surgió tras estas cobranzas.

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