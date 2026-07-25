Volverías con tu ex? 2 sigue sumando capítulos fuera de la pantalla. En las últimas horas surgió una nueva filtración sobre el reality de Mega que apunta directamente a uno de los participantes que más ha dado de qué hablar durante la temporada.

De acuerdo con la información que comenzó a circular, Nico Solabarrieta ya habría terminado su participación en el encierro que se graba en Perú.

Aseguran que participante de ¿Volverías con tu ex? 2 habría abandonado la competencia

La información fue difundida por el portal Infama, donde señalaron que Nico Solabarrieta habría sido eliminado de la competencia. Sin embargo, hasta ahora no se han entregado detalles sobre la prueba, actividad o instancia en la que se habría concretado su salida.

Además, Tiempo X aseguró que el exdeportista ya se encontraría fuera del encierro, aunque desde Mega todavía no existe una confirmación oficial sobre esta versión.

La filtración se suma a otra que involucró hace algunos días a Flavia Laos. En esa ocasión, el mismo medio afirmó que la modelo peruana había abandonado el programa, información que posteriormente fue desmentida por la propia influencer.

Eso sí, Flavia explicó que en algunas oportunidades ha salido temporalmente del reality para cumplir compromisos laborales y personales.

Cabe recordar que el programa mantiene cerca de un mes de desfase entre las grabaciones en Perú y la emisión de los capítulos, por lo que este tipo de filtraciones corresponden a hechos que aún no se ven en pantalla.

Durante su paso por el reality, Nico Solabarrieta protagonizó varios conflictos con su expareja, Valentina Torres, más conocida como Guarén. Sus constantes enfrentamientos estuvieron marcados por recriminaciones relacionadas con el término de su relación.

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