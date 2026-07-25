Querido actor nacional conmovió con crudo testimonio sobre su enfermedad: «Soy bastante dependiente en todo sentido»

Willy Semler reapareció en televisión para entregar un impactante testimonio sobre el complejo momento de salud que enfrenta. En Primer Plano, el actor habló de la enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada este año y que, en pocas semanas, cambió por completo su vida.

Hace un tiempo, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que el intérprete atravesaba un delicado estado de salud. Más tarde, la fundación El Faro confirmó que fue diagnosticado con una Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica (CIDP), enfermedad por la que actualmente sigue un tratamiento y un proceso de rehabilitación.

Querido actor conmovió con testimonio sobre su enfermedad autoinmune

Durante la entrevista, el intérprete contó que los primeros síntomas aparecieron en marzo, cuando comenzó a perder el equilibrio sin explicación: «Los primeros síntomas fueron en marzo, subía una escalera y perdía la estabilidad. Me caí varias veces», recordó.

«Fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas», explicó.

Actualmente, Willy Semler reconoció que lleva cerca de un mes sin poder ponerse de pie: «En palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico, casi no podía mover nada más que la cabeza y las manos muy torpemente», señaló.

«Aún siento una especie de parálisis en las piernas… Las manos todavía son bastante inútiles. Soy bastante dependiente en todo sentido«, reveló.

El reportaje también reveló que el actor permaneció cinco días internado en el Hospital Base de Puerto Montt, donde recibió el tratamiento correspondiente. Según informaron, cada sesión mensual del medicamento que necesita tiene un costo de 22 millones de pesos, monto que actualmente cubre Fonasa.

Desmintió el abandono de sus colegas

Otro de los temas que abordó Willy Semler fue el rumor que aseguraba que sus compañeros de profesión lo habían dejado solo durante este proceso: «Eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, quién inventó eso, de dónde lo sacaron», respondió tajante.

«A los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, reserva absoluta. No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad«, afirmó.

Finalmente, destacó el apoyo de sus cercanos: «Tengo tres hermanas maravillosas que están completamente pendientes. Tengo tres hijos maravillosos, la Mandi para qué decir y el equipo médico… Estoy en las mejores manos en todos lados«, expresó.

«No me proyecto a futuro, pienso en el aquí y el ahora… pienso en este momento en ponerme de pie«, concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google