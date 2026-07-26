El «Chino» del Cajón del Maipo se refirió a la filtración de su prontuario policial: «Me arrepiento…»
El "Chino" aprovechó la entrevista en Canal 13 para aclarar otra polémica que lo envolvió, sus antecedentes con la justicia.
Manuel Orellana, conocido como «El Chino«, rompió el silencio tras el rescate que protagonizó en el Cajón del Maipo y abordó tanto las críticas por su desaparición como su historial judicial.
El hombre, que permaneció varios días aislado junto a dos mujeres en el refugio de Termas de Colina debido al sistema frontal que afectó a la zona central, conversó con Canal 13 luego de ser encontrado.
El «Chino» se refirió a la filtración de su prontuario policial
Durante la entrevista, le preguntaron al Chino, por su prontuario policial. Esto, luego de que se filtraran sus delitos como hurto y conducción en estado de ebriedad.
Frente a ello, aseguró que esos episodios quedaron atrás: «Actualmente yo tengo 35 años y eso fue todo de mi juventud. Cada joven en la juventud tiene distintos medios económicos. Pero eso ya está todo resuelto, está todo pagado«, afirmó.
Luego, recalcó: «Yo ya cumplí toda mi condena, yo ya no debo nada«.
Además, El Chino reconoció que cometió un error al decidir subir hasta las termas en medio de las condiciones climáticas: «Me arrepiento de yo haber tomado la decisión de haber llegado a las Termas«.
Para cerrar, aprovechó de ofrecer disculpas por la situación: «Quiero pedir disculpas públicas a todo el país. A los ministros, al presidente, los doctores, a los rescatistas, a los del GOPE, a los de la PDI, a mi familia, a mi mujer, a todas las personas que estaban preocupadas por nosotros«, concluyó el Chino.
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