El «Chino» del Cajón del Maipo se refirió a la filtración de su prontuario policial: «Me arrepiento…»

Manuel Orellana, conocido como «El Chino«, rompió el silencio tras el rescate que protagonizó en el Cajón del Maipo y abordó tanto las críticas por su desaparición como su historial judicial.

El hombre, que permaneció varios días aislado junto a dos mujeres en el refugio de Termas de Colina debido al sistema frontal que afectó a la zona central, conversó con Canal 13 luego de ser encontrado.

El «Chino» se refirió a la filtración de su prontuario policial

Durante la entrevista, le preguntaron al Chino, por su prontuario policial. Esto, luego de que se filtraran sus delitos como hurto y conducción en estado de ebriedad.

Frente a ello, aseguró que esos episodios quedaron atrás: «Actualmente yo tengo 35 años y eso fue todo de mi juventud. Cada joven en la juventud tiene distintos medios económicos. Pero eso ya está todo resuelto, está todo pagado«, afirmó.

Luego, recalcó: «Yo ya cumplí toda mi condena, yo ya no debo nada«.

Además, El Chino reconoció que cometió un error al decidir subir hasta las termas en medio de las condiciones climáticas: «Me arrepiento de yo haber tomado la decisión de haber llegado a las Termas«.

Para cerrar, aprovechó de ofrecer disculpas por la situación: «Quiero pedir disculpas públicas a todo el país. A los ministros, al presidente, los doctores, a los rescatistas, a los del GOPE, a los de la PDI, a mi familia, a mi mujer, a todas las personas que estaban preocupadas por nosotros«, concluyó el Chino.

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