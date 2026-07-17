«Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como…»: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

Ludmila Ksenofontova rompió el silencio sobre su paso por ¿Volverías con tu ex? 2 y habló sin filtros de la relación que mantiene actualmente con Álvaro Ballero, con quien ingresó al reality de Mega pese a haberse separado meses antes.

Aunque ambos aceptaron vivir juntos la experiencia, la expatinadora reconoció que sus expectativas eran muy distintas a las de su exesposo, quien buscaba recuperar la relación y a su familia.

La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas del espectáculo

En conversación con LUN, Ludmila Ksenofontova explicó que llegó al encierro con la idea de disfrutar el programa, ya que sus sentimientos hacia Álvaro Ballero habían cambiado: “Ya había pasado casi un año separados, yo no sentía las mismas cosas por él. Pero igual entramos diciendo que íbamos a disfrutar la experiencia al máximo”, comentó.

Sin embargo, contó que la convivencia y las actividades del reality terminaron por confirmar lo que ya intuía: “Hubo actividades de mucho acercamiento con Álvaro, y me di cuenta que ya no sentía lo mismo que antes, solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más”, afirmó.

Finalmente, la rusa aclaró que hoy mantienen una relación centrada exclusivamente en la crianza de sus cuatro hijos: “Tenemos muchas cosas que sanar. Solo hablamos por cosas de los niños, porque tenemos muchas dinámicas con cuatro hijos. Siempre tenemos algo, así que igual hablamos harto sobre ellos”, concluyó.

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