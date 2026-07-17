«Es un desafío enorme para mí…»: Rostro de TV sorprendió tras asumir como nuevo conductor de Sin Filtros

Luego de toda la controversia entre Gonzalo Feito y Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre, el conductor de Sin Filtros salió del programa de manera abrupta. En aquella ocasión, Felipe Bianchi asumió el rol temporalmente, para luego dejarlo en manos de Bárbara Rebolledo.

Ahora, desde el programa presentaron en vivo a quién será el conductor definitivo del programa político. Y se trata de un viejo conocido de la TV, Fernando Solabarrieta.

Rostro de TV sorprendió tras asumir como el nuevo conductor de Sin Filtros

De entrada, en el programa señalaron que presentarían a su nuevo integrante. Y casi al final del más reciente capítulo de Sin Filtros, Bárbara Rebolledo anunció:

«Comienza una nueva era. Quiero agradecer a la gente que me ha permitido acompañarlos acá en este programa durante estos días. Para mí es un honor que la comunidad de Sin Filtros, los millones que nos ven, que nos escuchan, que nos reproducen a través de multiplataformas, me hayan permitido estar acá«.

«Creo que el debate político es fundamental, que mostrar opciones diferentes es parte de hacer contribución directa a la democracia. No estar de acuerdo forma parte de la democracia y llegar a acuerdos, por cierto, que sin duda reafirma el acto democrático», agregó la periodista, despidiéndose también del programa.

Luego, sorprendió a todos al presentar al nuevo animador: «Voy a presentar de inmediato y les pido un aplauso para el nuevo conductor de Sin Filtros, don Fernando Solabarrieta«.

Por su parte, Solabarrieta agradeció el recibimiento, y expresó: «Es un desafío enorme para mi, para mi carrera, para mi vida y de esa manera yo quisiera además agradecer a la comunidad, a la gente que está mirando en este instante y que me ha dado en un principio por lo menos mucho cariño. Así que gracias por la aceptación».

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