Trataron detenerlo: Fernando Solabarrieta explota en vivo y trata de «personaje de mier…» a popular figura de TV

Recientemente, Fernando Solabarrieta reaccionó al conflicto que tuvo su hijo Nicolás con Carmen Gloria Arroyo en el reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2.

Esto ocurrió en un actividad, en la cual la abogada debía determinar con respecto a quién era el o la principal responsable del quiebre de las parejas del espacio.

En este contexto, luego de escuchar las palabras de Nico Solabarrieta y de su ex Guarén indicó que el joven habría tratado mal a la influencer.

Fernando Solabarrieta no estuvo de acuerdo y lanzó un potente descargo en el espacio Marca Personal de Radio La Metro.

El periodista deportivo incluso cuestionó la carrera de la abogada. Frente a esto, sus compañeros lo trataron de detener para que no diga algo que después le pueda afectar.

«No tengo ningún cuidado aquí. Quiso como instalar que mi hijo era un maltratador… yo no conozco a nadie que tenga ese nivel de respeto con una polola», señaló Fernando Solabarrieta.

Fernando Solabarrieta arremete contra Carmen Gloria Arroyo

El comnicador lanzó: «Carmen Gloria Arroyo que ha basado su carrera en el dolor de otras personas, en eso gana plata, profitando de gente más bien sencilla, humilde, con poco conocimiento judicial, y los enfrenta y gana plata de esa manera, que me parece muy violento. Ella tiene la tupé de querer instalar que mi hijo es maltratador».

Además, expresó: «No conozco a nadie que trate tan bien a las mujeres como mi hijo, tanto que no ha querido decir lo que tiene que decir para defenderse, porque no quiere dejar mal a la que fue su polola».

«Acá yo me enojé, porque una cosa es decir algo y otra insinuar un delito, más encima de una persona que es completamente lo contrario. No conozco a nadie como Nico, que a veces es hue…, él ahora podría defenderse y decir varias cosas que no ha querido decir, pero es un tema de pololos, ahí no me meto», añadió Fernando Solabarrieta.

Posteriormente, indicó: «Una cosa es que venga una persona de afuera, que quiere instalar esta situación, simplemente porque a ella le da rédito económico, porque ella es un personaje de mierda, porque eso ha sido toda la vida, y ahora quiere insinuar esto. Paremos».

«Se equivocó rotundamente en lo que ella jugó. Hasta ahí puede llegar. Un lío de pololos, ahí yo no me meto, pero en lo que sí me voy a meter es si esta persona quiere instalar una conducta… Todo tiene un límite en la tele. Ella quiere elaborar un discurso de mierda, como lo ha hecho toda la vida ella, profitando del dolor de la gente humilde que no se puede defender, okey, hazlo, pero pero conmigo no te metas, menos con mi hijo», continuó.

Además, mencionó que no descarta tomar acciones legales.

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