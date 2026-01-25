«No te lo voy a aguantar»: Ivette Vergara arremetió contra Vasco Moulian tras «ninguneo» a su hijo Nicolás Solabarrieta

Ivette Vergara alzó la voz, y salió públicamente a defender a su hijo Nicolás Solabarrieta, tras las polémicas palabras de Vasco Moulian en su contra.

Todo empezó en el podcast «Seré Wn?», donde Danilo 21, Felipe Cárdenas y Vasco Moulian analizaron la polémica de Nico Solabarrieta. Resulta que en el estreno de su nueva marca de cosméticos para hombres, vandalizaron un cartel.

En la publicidad de Vanir, la marca de Solabarrieta, apareció un rayado que tapaba todo, y decía «Hazte hombre«.

El «ninguneo» de Vasco Moulian a Nicolás Solabarrieta

Mientras en el podcast, mostraban el video de Nico Solabarrieta denunciando la vandalización, Vasco Moulian arremetió con todo, argumentando que era una estrategia de marketing.

Eso sí, el tono de Vasco Moulian llamó la atención: «Somos todos hueones hasta las 12 nomás. Puta que me da rabia hueón. Estos cabros chicos creen que somos hueones. Qué hueá más estúpida. Escuchar a ese hueón ya me dio rabia. Quédate callado, hueón oh».

«Esa es una estrategia de marketing. Que no nos vea la cara de hueones. ¿Tú te pondría una hueá de Nico Solabarrieta? (…) Métetela en la r… Antonio Banderas por último…«, agregó.

La respuesta de Ivette Vergara

En el programa «¿Quién manda aquí?«, de TV+, Ivette Vergara aprovechó el espacio para responder, y defender a su hijo Nicolás Solabarrieta. Primero, señaló que le estaban preguntando su opinión al respecto, a lo que respondió: «¿Qué le pasa a la gente que está tan tóxica y agresiva?«.

Luego, sobre Vasco Moulian, señaló: «me llamó la atención, porque le empezaron a hablar a propósito del banner que lo habían rayado (…) (habló) con un nivel de rabia. Pero de verdad, Vasco, ¿qué? ¿No te tomaste la pastilla o qué te pasó?«.

«Me quedé impactada, primero, porque, Vasco, ¿qué onda? Yo te conozco hace muchos años, te tenía mucho respeto, porque encontraba que eras una persona que tenía mucho sentido común. Meterte con un cabro, no solamente estoy hablando por mi hijo, porque van a emprender, porque quieren surgir, salir adelante, y empezar a ningunear de esa manera, de verdad que no lo logro entender. A pito de nada«, agregó la comunicadora.

En esa misma línea, le envió una advertencia a Vasco Moulian: «Si es un tema pendiente conmigo, como Ivette Vergara, o con Fernando Solabarrieta, como padre, Vasco te pido por favor que nos contactes a nosotros, pero no uses a mi hijo, porque eso no te lo voy a aguantar. Y te lo digo súper en serio».

«A lo mejor estoy súper equivocada, puede ser, pero no entiendo el nivel de agresividad de Vasco con el Nico, a propósito de nada», explicó Ivette Vergara.

«Si es una crítica por si lo hace bien o no en la televisión, eso ya es otra cosa, pero esto me parece gratuito, tratarlo con esas frases, con ese nivel de violencia, porque eso es violencia«, cerró.

