Rostro de TV estalla contra Adriana Barrientos: «¿Qué pretendes al inventar que te pedí plata para irme de after?»

Durante las últimas horas, Jon Reyes ha estado en el centro de atención debido a un tenso cruce con José Antonio Neme en el programa «No es lo mismo» de Tevex.

Vale señalar que esto ocurrió debido a que Reyes dijo que tuvo un acercamiento con la pareja de Neme. Frente a esto, el rostro de Mega llamó al programa y tuvieron una tensa discusión.

Sin embargo, eso no terminó acá. Posteriormente, el rostro de «No es lo mismo» protagonizó una tensa discusión con Adriana Barrientos. Debido a que esta última mencionó en Zona de Estrellas que le pidió prestado $5 millones. Algo que sin duda generó una reacción furiosa del periodista.

Jon Reyes lanza potente descargo contra Adriana Barrientos

Luego de lo ocurrido en Zona de Estrellas, Jon Reyes lanzó un duro descargo a través de su cuenta de Instagram contra «La Leona».

«Cómo se te puede ocurrir a ti que yo te pedí 5 millones de pesos por un embargo familiar. Loca, eso eres. Sigues mencionando a mi familia y diré todo lo que sé de ti», partió señalando.

«Les cuento que hace un par de horas se dignó a contestarme el teléfono, en donde quedó llorando por cómo la traté hoy en su programa. ¿Qué pretendes al inventar que te pedí plata para irme de after? En su último video cuenta que yo me ando regalando. Señora, si fuera así, al menos lo hago gratis. Porque de lo contrario, la demanda no te la vas a poder sacar de los implantes», agregó Jon Reyes.

Además, indicó que espera que desde Zona de Estrellas lo inviten para poder entregar su versión al respecto.

«Como dices que yo me ando regalando, al menos lo hago gratis. Yo no consumo nada más de lo que confesé hoy con la pelea con Neme. ¿Tú puedes decir lo mismo?», añadió el rostro de «No es lo mismo».

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