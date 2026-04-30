«Lo veo como cuando Chile ganó la Copa América»: El Menor se sincera tras ganar la Red Bull Internacional 2026<

Recientemente, El Menor, nuestro flamante campeón internacional de Red Bull, estuvo conversando con RadioActiva con respecto a este importante hito que dejó en lo más alto del freestyle.

De este modo, el joven destacó su persistencia. «El estar entre los mejores en estos últimos años, compitiendo con buenos resultados y a veces no tan buenos», indicó.

«Fui a todas las plazas de Chile», señaló El Menor. En este contexto, confesó a pesar de que algunos vean en menos estas instancias, «me sirvió perfecto, por que te podís pillar una con una sorpresa, que te salen con una super rima y hay que saber desenvolverse nomás».

Además, señaló que tiene gran conexión con la gente. «El público me apoya. Yo lo agradezco, siento que conectan con mi historia, tampoco ando como estrujándola ni nada. Es algo totalmente orgánico (…) Creo que mi personaje es bueno y es fiel a mi historia, como que tampoco me armo un personaje».

En este sentido, El Menor a cómo se siente por representar a Chile. «Es un orgullo haber representado al país y haber salido campeón mundial, que lo estaba esperando todo un país, una gran alegría», mencionó.

«Ahora dimensiono lo tremendo. Después lo voy a poder contar a mis hijos. Yo lo veo como cuando era chico y veía que Chile ganó la Copa América. Me siento como eso pero en el freestyle», añadió.

Los nuevos objetivos de El Menor

Con respecto a sus próximas metas en el freestyle, indicó que una competencia que le gustaría ganar es la FMS Internacional.

Además, a pesar de ganar la Red Bull Internacional, El Menor mantiene los pies en la tierra y asegura que «no significa que con eso esté todo listo (…) Me faltan cosas por lograr, incluso ojalá trascender como que esto sea más allá del freestyle».

«Voy a seguir compitiendo para ganar todo lo que pueda, o simplemente hacer lo mejor que pueda y representar a Chile», añadió el joven.

Con respecto a sus proyectos musicales, El Menor aseguró que se tomó una pausa y que se enfocó completamente en el freestyle, pero que busca retomar y que busca sacar un par de temas durante este año y posteriormente lanzar su disco.

En este sentido, recordó cómo fueron sus primeros temas. «Antes igual había sacado como reggaetón o algo más urbano. Entonces sentí que no me apoyaban tanto, a mí me gustaba igual, yo sentía que hacía las medias letras, mejor que varios, pero a mi público rapero no me gustaba y después sí le gustó harto el rap.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google