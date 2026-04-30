«Tengo pantallazos de tu pareja escribiéndome»: José Antonio Neme protagonizó tensa pelea con popular rostro de TV en vivo

En la jornada de este miércoles, José Antonio Neme y Jon Reyes protagonizaron una tensa situación en el espacio «No es lo mismo» de Tevex.

Resulta que todo se originó debido a que Reyes estaba diciendo que tuvo algo con su pareja. Motivo por el cual el rostro de Mega llamó al programa.

De este modo, José Antonio Neme cargó con todo. «Mira Jon Reyes, yo a ti no te conozco. Te he visto dos o tres veces por ahí. Tú no me ofreciste ninguna portada de revista, porque eso lo hablé con la directora. La verdad es que las cosas que tú hagas en tu casa, las fiestas drogadictas y alcohólicas, tú y tus amigos, yo no tengo nada que ver contigo así que lavate la boca 10 veces antes de hablar conmigo», lanzó.

Frente a esto, Jon Reyes no se quedó callado y le respondió con todo. «Tengo pantallazos de tu pareja escribiéndome el año pasado. Yo, respetuosamente, le pregunté si seguía en pareja contigo y no me respondió. En esos mensajes me ofrecía más que un mote con huesillo», lanzó.

Vale señalar que el conflicto no terminó ahí. En el programa «Zona de Estrellas», el panelista de Tevex y exrostro de TVN discutió con Adriana Barrientos, quien deslizó que en algún momento le habría pedido dinero para financiar presuntas adicciones.

Jon Reyes entrega detalles de su conflicto con José Antonio Neme

Posteriormente, a través de historias en su cuenta de Instagram, el rostro de «No es lo mismo» entregó detalles del conflicto con José Antonio Neme.

Jon Reyes señaló que todo comenzó después de que hablaran de la defensa del rostro de Mega a Sergio a Rojas. Instancia, en la que un compañero tiró una talla al respecto.

«Algo dice y yo digo que sí, que tengo temas pendientes que conversar con Neme, y ahí después Maxi me dice: ‘¿Tuviste algo, te acostaste?’, y yo digo que no me acosté con él», reveló.

«Lo que pasó, es que él estaba en el gimnasio y alguien lo llamó para decirle que yo estaba diciendo que me había acostado con su pareja», añadió Jon Reyes.

De todos modos, el exrostro de TVN dejó claro que nunca tuvieron, algo , pero que se conocieron en 2020. «Nunca estuve solo con esa persona en un departamento. Siempre estuve con un amigo, después fuimos a una pool party todos gays, y después me lo encontré en un matrimonio», aseguró.

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