Destacado panelista confirmó que fue despedido de TVN: «Nunca me habían echado de una pega»

Recientemente, la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez dio a concoer que un popular panelista fue sido despedido de TVN.

Se trata de Jon Reyes, periodista que lideraba la sección de espectáculos de «El Mediodía» del canal estatal.

«Hubo movimientos en TVN, en el matinal específicamente. Fue desvinculado Jon Reyes (…) Nadie sabía. Ni siquiera Fuenzalida sabía que él iba a ser desvinculado», indicó la popular comunicadora a través de su cuenta de Instagram.

Vale señalar que tras este posteo de la periodista, el mismo Jon Reyes confirmó que fue desvinculado.

Jon Reyes confirma que fue desvinculado de TVN

Luego de la historia que compartió Cecilia Gutiérrez, el periodista de espectáculos la reposteó y confirmó la noticia. «Heavy como corren las noticias. Todo lo que dice es verdad (…) Estoy tranquilo», escribió.

Además, compartió un video en el que entregó más detalles. «Estoy tranquilo, estoy muy contento por todo lo que di estos 3 años en el canal, por lo que se me permitió crecer profesionalmente», expresó.

«Yo nunca busqué ser panelista de un programa, siempre he hecho esta pega, en casi dos décadas, estando detrás de cámara; he hecho de todo: trabajé en revista, en radio y, por supuesto, televisión, también siendo productor ejecutivo, editor», agregó.

Además, les agradeció a sus compañeros de El Medio Día, Paulina Nin, Carla Jara y Daniel Fuenzalida debido a todo el aprendizaje que adquirió en el espacio.

Jon Reyes señaló que se tomará unas vacaciones, algo que no hacía hace años y que tiene proyectos en mente.

Asimismo, dio a conocer que su despido se dio en «una conversación muy amena, muy breve».

El periodista indicó que se esperaba su salida de TVN. Sin embargo, expresó que «nunca me habían echado de una pega, tengo que ser muy sincero. En estos años siempre he sido yo el que renuncié».

