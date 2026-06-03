Restricción vehicular en Santiago 2026: estos vehículos no pueden circular este jueves 4 de junio

¡Atención auditores de RadioActiva! Desde mayo que está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire, por lo que muchos vehículos no pueden transitar por la capital durante días determinados. Esto dependiendo del último número de su patente.

Vale señalar que esta es una iniciativa que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en periodo de otoño e invierno que es cuando más se ve afectada la calidad del aire.

La restricción vehicular rige de lunes a viernes, con excepción de días feriados. El horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular de este jueves 4 de junio

Los vehículos que tienen restricción vehicular durante la jornada de este jueves 4 de junio son los que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos de antes del 1 de septiembre de 2011: 4 o 5.

Automóviles sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas de antes del 2002: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas inscritas entre 2002 y 2010: 4 o 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Transporte de carga sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Además, hay que dejar en claro que las autoridades pueden decretar alerta, preemergencia o emergencia ambiental. De este modo, aumentaría la cantidad de autos con restricción vehicular.

En tanto, todos los vehículos que no tienen sello sello verde tienen prohibido ingresar al anillo de Américo Vespucio.

Recordemos que la restricción vehicular rige en la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

De esta manera, es importante que los conductores estén atentos a la medida para cuidar la calidad del aire en la capital. Y también evitar multas. Las sanciones por no cumplir con esta normativa van desde 1 a 1.5 UTM. Esto equivale a aproximadamente a desde $70 mil hasta $90 mil.

Para conocer más detalles sobre la restricción vehicular se puede ingresar al sitio web de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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