Por polémico motivo: aseguran que Arturo Vidal tomó drástica decisión contra Camilo Huerta

Recientemente, en el programa de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo». Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Arturo Vidal habría tomado una drástica decisión tras unos polémicos dichos emitidos por Camilo Huerta.

En concreto, la periodista de farándula reveló que el jugador de Colo Colo presentará una querella contra el chico reality.

Esto debido a unas declaraciones de Huerta en el reality «Vecinos al Límite», donde señaló que el deportista le pagaría una supuesta pensión de $90 millones a su expareja, Marité Matus.

Cecilia Gutiérrez revela que Arturo Vidal planea demandar a Camilo Huerta

En el programa de farándula, la comunicadora expresó: «Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos».

«A Arturo le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él. Estaba muy molesto e instruyó a sus abogados para querellarse contra él», añadió Cecilia Gutiérrez.

Además, en esta oportunidad, Pamela Díaz dio a conocer que a Marité Matus no le gustaba que se hablara de ella relacionándola con dinero por temor ser víctima de un posible secuestro.

«Cuando me juntaba con Marité, ella contaba muchas cosas de lo que pasaba en la relación con Arturo y nunca le gustaba que se hablara de plata porque tenía miedo de que la secuestraran», explicó la Fiera.

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