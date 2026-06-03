«Erís un desleal y un sapo de mier…»: Confirman inesperada salida en popular programa y filtran potente audios con insultos

Recientemente, se vivió un verdadero terremoto en el programa de política «Sin Filtros». Resulta que durante la jornada del martes se confirmó un inesperado cambio. Instancia, en la que no estuvo presente el conductor Gonzalo Feito. De este modo, fue reemplazado por el Felipe Bianchi.

De este modo, a través de redes sociales muchas personas consultaron por el motivo de la ausencia.

Vale señalar que en el incio del espacio, Bianchi se refirió a su reemplazo y bromeó al respecto. «Usted se debe estar preguntando lo mismo que yo… ¡Qué hace este hueón acá! La vida es así, la vida tiene muchas vueltas, pero yo estoy feliz», lanzó.

Filtran duro audio de Sebastián Eyzaguirre contra Gonzalo Feitos

En el espacio de farándula de Zona Latina, «Que te lo digo» entregaron detalles del tema. En este sentido, mostraron un audio que demuestra la tensión que habría existido detrás de cámara.

En concreto, Paula Escobar dio a conocer que Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre, productor ejecutivo del programa habría tenido un tenso cruce con Gonzalo Feitos.

Y todo se debería al reciente lanzamiento de Próceres, espacio de streaming que Feito inició recientemente en Porcel TV.

De acuerdo a Paula Escobar este estreno habría generado molestias dentro del equipo de «Sin Filtros».

Y en el audio que mostraron, se escuchaba al Cuchillo Eyzaguirre diciendo: «¡Así que compadre, no te preocupís, haz tu programa de mierda, hueón! Los que nos equivocamos fuimos nosotros, de darte una mano a voh, hueón. ¡Porque erís un desleal y un sapo de mierda y toda la vida fuiste igual!»

«No te preocupís, juega sucio nomás, ahora me vas a conocer, culiao», añadió.

Frente a esto, Paula Escobar se contactó con Gonzalo Feitos, quien indicó: «Yo ya no sigo en Si Filtros, desde hoy. Le dio ataque de celos por sumarme a otro streaming de Porcel TV».

«No teníamos contrato firmado, estamos en negociaciones, mandaron algo infirmable y se sumaron otras cosas y decidí poner fin a la negociación y no llegar a acuerdo», añadió el comunicador.

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