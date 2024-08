«Se pone muy nervioso cuando me ve»: Fabrizio Copano revela que tuvo un tenso encuentro con Gonzalo Feito

Recientemente, el humorista nacional, Fabrizio Copano contó que hace poco se encontró con el animador de «Sin Filtros», Gonzalo Feitos.

Esta revelación la hizo en conversación con su hermano, Nicolás Copano en el programa Turno.

Es importante señalar que Fabrizio Copano no tiene una buena relación con Gonzalo Feitos. De hecho, en más de alguna oportunidad han tenido tensos cruces mediante redes sociales.

Fabrizio Copano y su encuentro con Gonzalo Feitos

El conocido humorista dio a conocer que se encontró con Gonzalo Feitos en Mega. Instancia en la que el expanelista de CQC habría tenido una inesperada reacción.

«Yo me encontré con Gonzalo Feito, hace poco. Yo estaba en el Mega y él venía saliendo de una reunión. Él se pone muy nervioso cuando me ve, yo lo saludo y hace como algo bien raro: saluda como si fuera muy buena onda», señaló Fabrizio Copano.

«Entonces me saluda ‘buena, compadre’, como así. Yo estoy como ‘hola, ¿cómo estai?’, y me dice ‘bien'», agregó.

En este sentido, Fabrizio Copano reveló que le lanzó una broma a Gonzalo Feitos: «¿Vienen acá a vender alguno de sus productos neonazis al canal?». Además, mencionó que también le mencionó: «¿O me vienes a apoyar? Porque me has apoyado tanto en mi carrera».

Además, el exintegrante del Club de la Comedia mencionó que el animador de Sin Filtros solamente le respondió: «No, no, venimos a unas reuniones, unas cosas… ¡Nos vemos, cuídate!».

De este modo, para Fabrizio Copano, Gonzalo Feitos no tiene la misma actitud en persona que cómo se muestra en pantalla.

«Toda esa actitud de ‘¡apaguen los micrófonos!’, y luego en persona está así (tímido). Volvió a ser el Feito original. El feto Feito. El Gonzalo Feto», indicó el humorista.

