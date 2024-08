Savka Pollak responde a los rumores de un supuesto arribo a plataforma para adultos

Recientemente, a través de sus redes sociales, Savka Pollak se refirió a los rumores que indicaban que se sumaría a una plataforma para adultos.

Recordemos que en «Sígueme» de TV+, Sergio Marabolí indicó que la exintegrante de SQP estaría negociando para sumarse a Onfayer.

«Las fotos podrían ser como las que ha hecho Faloon, que son preciosas, artísticas. Y así como hay personas que muestran un poco más, o hacen videollamadas, tú puedes decir que no quieres eso, y quedarte solo con las fotografías», indicó el comunicador.

Frente a esto, Savka Pollak uso su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

Savka Pollak responde a los rumores sobre un supuesto arribo a plataforma para adultos

«Yo no he generado, no voy a generar, ni generaré contenido para plataformas para adultos», comenzó indicando la expresentadora de televisión a través de un video en su cuenta de Instagram.

«El contenido que yo genero, y el que quiero generar, es impactar en la vida de las mujeres, es poder tomarlas de la mano, escucharlas de verdad y abrirles caminos a través de talleres creativos (…) Es por esto que lo otro no calza con el camino que yo he decidido tomar de aquí en adelante«, añadió Savka Pollak.

De este modo, Savka Pollak descartó su arribo a alguna plataforma de contenido para adultos.

Además, en la descripción de esta publicación en Instagram, la exSQP señaló: «Creo firmemente en mi propósito de apoyar y ayudar a las mujeres, algo en lo que he estado enfocada durante los últimos años y es donde seguiré poniendo toda mi energía. Todo lo que hago está guiado hacia recomponer, resignificar, transformar diálogos internos y buscar ese bienestar que a veces es tan esquivo».

Además, agregó: «Rechazo las plataformas para adultos, las casas de apuestas (que también me han contactado) y los realities. Mi trabajo es profundo, y seguirá siéndolo, desde el lugar en el que me siento cómoda y donde realmente fluir. Espero que todo esto se traduzca en sabiduría y aprendizaje».