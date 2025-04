En el reciente capítulo del programa Only Fama, el escritor y comunicador Pablo Mackenna abordó públicamente dos temas personales que han generado controversia en las últimas semanas: su problema con el alcohol y las acusaciones por el no pago de la pensión alimenticia de su hija.

Durante la conversación, Mackenna se mostró honesto al referirse a su relación con el alcohol, reconociendo que esta adicción ha tenido un fuerte impacto en su vida. “Hay eventos de equivocaciones profundas en que sí, el alcohol ha sido parte. Me ha hecho tomar muy malas decisiones y me ha hecho perder oportunidades”, aseguró, realizando una autocrítica.

La defensa de Pablo Mackenna luego de dichos de su ex pareja

También explicó cómo este consumo ha interferido en su comportamiento y toma de decisiones, agregando que “cuando de repente los mismos estándares que tú te exiges o le exiges al mundo, se ponen febles y lo relativizas, y terminas manejando un auto (borracho), claro, ahí tú tienes que darte cuenta de que hay un tema”. En ese sentido, admitió que ha intentado entender su adicción “a través de la literatura, de entender, tengo una cierta pena atávica”.

En paralelo, Mackenna abordó las acusaciones de su expareja, Javiera Díaz de Valdés, quien lo tildó de “papito corazón”. Frente a esto, respondió tajante: “Creo que estoy muy lejos de esto”, reafirmando su vínculo con su hija. “Para mí mi hija es todo”, enfatizó.

Sobre el retraso en el pago de la pensión, explicó que “se me hizo difícil poder cumplir y me atrasé”. Aunque aclaró que actualmente “yo estoy al día con la Javiera”. Sin embargo, reconoció que las dificultades económicas continúan: “Se me ha hecho difícil y se me va a hacer difícil mañana”, concluyó.

