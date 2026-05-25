Figura de Mega enfrenta complejo momento tras sufrir violenta encerrona fuera de su casa

Durante este lunes, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton se refirió a la encerrona que sufrió durante el fin de semana en

A través de redes sociales empezó a circular un registro del momento en el cual el profesional fue abordado por delincuentes cuando iba a entrar su vehículo a su casa.

De acuerdo a El Filtrador, Jaime Leyton fue agredido por los sujetos, quienes no pudieron concretar el robo del automóvil. Sin embargo, si le robaron documentos personales.

Las palabras de Jaime Leyton

Esta mañana, en «Meganoticias Amanece», antes de entregar el pronóstico del tiempo, el meteorólogo se refirió brevemente al momento que vivió el fin de semana.

«Vamos al pronóstico del tiempo, en jornadas que han sido realmente históricas en el frío, pero antes de eso, darle un abrazo a don Jaime de parte de todo el equipo», partió señalando Gonzalo Ramírez.

En este sentido, el periodista indicó que Jaime Leyton «enfrentó una situación difícil en los últimos días ligada a la delincuencia, un problema que ha afectado a tanta gente».

«Afortunadamente nos alegramos que su familia esté bien», añadió. En tanto, Florencia Vial expresó: «Estamos con usted, cariño para su familia, su señora y sus hijos».

Frente a esto, Jaime Leyton se mostró afectado. «Momentos difíciles, que gracias al cariño de la gente, los compañeros, los vecinos y amigos, se superan un poco más rápidamente», expresó.

«Así que muchas gracias», finalizó el especialista de Mega.

Es importante recordar que en noviembre del año pasado, Jaime Leyton sufrió una situación parecida. En dicha instancia, delincuentes ingresaron a robar directamente a su hogar.

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