«No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (…) Dijiste que no la pongo»

Luego del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se vivió un tenso momento durante una entrevista que se le realizó al delantero albo Javier Correa en TNT Sports.

Vale señalar que Correa marcó dos goles y fue una de las figuras del encuentro que terminó por 2 a 1 a favor del cuadro albo.

Incómodo momento entre Manuel de Tezanos y Javier Correa en TNT Sports

Tras el partido, el delantero fue al estudio que se instaló en la cancha para analizar el encuentro.

En este sentido, después de notar que se tenía que sentar junto a Manuel de Tezanos no escondió una molestia que tenía con el comunicador. «Justo con el que me tira bombas», expresó.

«Lo que no me gustó de vos es que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto», añadió Javier Correa.

Frente a esto, el comunicador se intentó defender y expresó: «Yo no me refiero a la vida personal. Lo único que se me ocurre fue cuando comenté que tengo cuatro hijos y sé lo que es tener una mujer embarazada. Pero, no conozco a tu mujer, lo dije desde mi experiencia. Porque uno duerme mal y todo eso».

Frente a esto, Javier Correa le contestó: «Dijiste que no la pongo».

En tanto, Manuel de Tezanos indicó: «Yo no fui ese, fue alguien más en el panel, es mentira. Te pido perdón, yo lo dije como algo positivo, porque soy papá de una niñita de 2 años. Mis más sentidas disculpas».

Al finalizar, Javier Correa explicó que sus reclamos se relacionan a su forma de ser. «Me retan porque yo digo lo que pienso», indicó.

Vale señalar que posteriormente, la transmisión del espacio continuó de manera normal.

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